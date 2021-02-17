На Кіровоградщині потрібні фрезерувальники. Безробітні можуть безкоштовно здобути цю професію

У лютому поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити безробітних громадян на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості професії «Фрезерувальник».

Фрезерувальник – фахівець з обробки металевих виробів на фрезерному верстаті. За кресленням деталі та технологічною картою він визначає послідовність обробки деталі, а за допомогою вимірювальних інструментів –перевіряє відповідність деталі кресленнями. У своїй роботі цей майстер металообробки використовує електромеханічне обладнання (фрезерний верстат) і вимірювальні інструменти.

Точність і узгодженість рухів, стійка увага необхідні в процесі обробки деталей. Важливу роль в роботі фрезерувальника відіграє творче технічне мислення – працівник може удосконалити пристосування для обробки заготовок.

Навчання розпочинається 23 лютого поточного року, термін навчання – 5,5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou