На Кіровоградщині потрібні керманичі: водії очолили топ за кількістю вакансій

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних водіїв.

Станом на 06 липня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1626 вакантних посад. Так, наразі роботодавці Кіровоградської області потребують 101 працівника за професією «водій автотранспортних засобів». Водіїв потребують підприємства сільськогосподарської, гірничодобувної галузі, а також галузі поштового зв’язку.

Серед представлених вакансій, більшість призначені для працевлаштування керманичів, які мають категорії водійських прав «C», «D» та «Е» та передбачають управління великовантажним транспортом (працювати на машинах марок КАМАЗ, ГАЗ, ЗІЛ, MAN, DAF та ін.).

Роботодавці Кіровоградщини готові платити водіям за роботу від «мінімалки» (6000 грн) до 30000 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, дальністю здійснюваних поїздок, стажем роботи та матеріальною відповідальністю за вантаж.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.