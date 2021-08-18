На Кіровоградщині потрібні медсестри (медбрати)

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в медсестрах (медбратах).

Станом на 16 серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1571 вакантну посаду. Наразі лікувальні і дошкільні навчальні заклади області потребують 30 медпрацівників:

сестра медична (брат медичний) – 20 вакансій;

сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування – 2 вакансії;

сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) – 3 вакансії;

молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) – 2 вакансії;

молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими – 3 вакансії.

Працівники таких професій затребувані у Голованівському, Маловисківському, Благовіщенському районах та містах Кропивницький, Світловодськ, Знам’янка.

Роботодавці області готові платити медичним сестрам (медичним братам) від 2 910 (0,5 ставки) до 12 500 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.