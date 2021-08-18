На Кіровоградщині потрібні медсестри (медбрати)

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За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в медсестрах (медбратах).

Станом на 16 серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1571 вакантну посаду. Наразі лікувальні і дошкільні навчальні заклади області потребують 30 медпрацівників:

  • сестра медична (брат медичний) – 20 вакансій;
  • сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування – 2 вакансії;
  • сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) – 3 вакансії;
  • молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) – 2 вакансії;
  • молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими – 3 вакансії.
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Працівники таких професій затребувані у Голованівському, Маловисківському, Благовіщенському районах та містах Кропивницький, Світловодськ, Знам’янка.

Роботодавці області готові платити медичним сестрам (медичним братам) від 2 910 (0,5 ставки) до 12 500 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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