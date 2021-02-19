На Кіровоградщині потрібні вчителі

За інформацією обласного центру зайнятості, роботодавці Кіровоградщині офіційно зареєстрували потребу у вчителях закладу загальної середньої освіти.

Сьогодні навчальні заклади області потребують 8 вчителів. Зареєстрована заробітна плата у всіх вакансіях для освітніх працівників – 6000 гривень.

Фахівці-педагоги потрібні у Голованівському, Знам’янському та Кропивницькому районах Кіровоградщини.

Зокрема, на роботу до одного з кропивницьких навчальних закладів запрошують вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти. Вимога роботодавця: стаж роботи за професією від 1 року. Також вакантними у Кропивницькому є 3 посади вчителів англійської мови. До стажу роботи кандидатів на посаду роботодавці вимог не ставлять, крім того, усі 3 вакансії призначені для працевлаштування осіб з інвалідністю.

На Голованівщині потрібні 3 вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти, а на Знам’янщині – вчитель географії. Вимог, окрім проходження медичного огляду при прийомі на роботу, роботодавці не ставлять.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, Знам’янської міськрайонної та Голованівської районної філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.