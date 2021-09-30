На Кіровоградщині потрібні вихователі та асистенти вихователя

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у вихователях та асистентах вихователя.

Наразі у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1550 вакантних посад. Наразі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади області потребують 12 працівників за професіями:

вихователь – 5 вакансій;

вихователь дошкільного навчального закладу – 5 вакансій;

асистент вихователя дошкільного навчального закладу – 2 вакансії.

Роботодавці області готові платити вихователям та асистентам вихователя дошкільного навчального закладу від 3050 (0,5 ставки) до 7215 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.