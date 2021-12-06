На Кіровоградщині потрібні вихователі

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у вихователях.

Станом на 06 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1712 вакантних посад. Наразі навчальні заклади області потребують 11 працівників за професіями:

вихователь – 9 вакансій;

вихователь закладу дошкільної освіти – 1 вакансія;

вихователь гуртожитку – 1 вакансія.

Роботодавці області готові платити вихователям від 6 000 до 10 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.