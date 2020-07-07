На Кіровоградщині працівник поліції заробляв на махінаціях з цифрами по витратах палива

Колишньому інспектору патрульної служби поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Кіровоградській області повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За даними слідства, інспектор, належно не проконтролював кількість пробігу службових авто записаних у дорожніх листах. Таким чином списали паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 183 000 гривень.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років.