За прогнозами департаменту агропромислового розвитку, цьогоріч Кіровоградщина матиме багаті врожаї, а аграрії добрі прибутки для аграріїв, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської облради.

Повідомляється, що до комплексу весняно-польових робіт залучені всі фермери та одноосібники. Найбільше посіяно соняшнику — 34 % площ, пшениці — на 24% більше, ніж минулого року.

Усі культури перебувають у задовільному стані розвитку й за сприятливих агрометеорологічних умов прогнози справдяться.