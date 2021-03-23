На Кіровоградщині прогнозують ожеледицю та мороз

Найближчими днями синоптики Кіровоградщини прогнозують на дорогах області ожеледицю, повідомляє “Голос Громади”.

Тож, за прогнозами, 25 березня на території Кіровоградської області буде хмарно, очікується сніг, а на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

26 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.