На Кіровоградщині проходить масштабна інспекційна кампанія з виявлення незадекларованої праці

З 1 липня по 1 жовтня поточного року на всій території України, у т.ч. й на Кіровоградщині, проводиться інспекційна кампанія з питань виявлення неоформлених працівників у суб’єктів господарювання усіх форм власності та видів господарської діяльності, які мають ризики використання праці. Крім того, відсутня позитивна динаміка щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками після проведення раніше інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Слід наголосити, що інформаційно-роз’яснювальна робота вже закінчилася і розпочалася інспекційна кампанія з питань виявлення неоформлених трудових відносин, до якої залучені інспектори Держпраці, представники Національної поліції, Державної податкової служби, Державної служби зайнятості та інших держустанов, діяльність яких пов’язана з регулюванням сфери трудових відносин.

«Інспекційна кампанія є другим етапом Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік, – пояснює заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян. – Першим його етапом була інформаційна кампанія у регіоні, яка тривала майже шість місяців, під час якої роботодавців та найманих працівників інформували про переваги офіційного працевлаштування. Служба зайнятості із залученням соціальних партнерів проводить як для роботодавців, так і для незайнятих громадян інформаційні заходи, що орієнтовані на попередження використання незадекларованої праці».

За інформацією Держпраці, з 1 липня цього року розпочалася інспекційна кампанія, що передбачає вже здійснення перевірок та вжиття відповідних заходів. Підставою для інспекційного відвідування може стати будь-яка інформація про можливе використання незадекларованої праці, у тому числі від сторонніх людей. Проведення таких перевірок можливе без попередження керівників підприємств та у будь-який час. Станом на сьогодні фахівцями органів Держпраці проведено близько 40 інспекційних відвідувань, у ході яких виявили понад 60 неоформлених працівників.

Тож, черговий раз звертаючись до роботодавців, повідомляємо, що використання незадекларованої праці не спрощує ведення бізнесу та не зменшує фінансових витрат. Фінансові ризики та наслідки використання незадекларованої праці значно перевищують витрати, які виникають у разі оформлення трудових відносин із працівниками відповідно до законодавства.

Закликаємо роботодавців бути відповідальними та легалізувати найманих працівників, а громадян – не погоджуватися на роботу без оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах».