На Кіровоградщині проходить Тиждень безпеки дорожнього руху

З метою скорочення кількості смертей та травматизму у результаті дорожньо-транспортних пригод в області, країні та всьому світу з 15 по 21 листопада проходить Тиждень безпеки дорожнього руху, повідомляє “Голос Громади”.

У регіоні розгорнули заходи, спрямовані на якісне покращення ситуації з проблемою дорожньо-транспортної аварійності, покликані аби привернути увагу суспільства до проблем травматизму та смертності на українських дорогах і пошуку шляхів їх подолання.

Через пандемію переважна більшість заходів у рамках Тижня проводиться у дистанційному форматі.

Більш детальну інформацію про Тиждень можна отримати за посиланнями:

сайт організатора: https://medtransvp.com.ua/ (Розділ: Тиждень БДР);

youtube канал «Безпечна країна»: httr://www.youtube.com/c/Безпечнакраїна;

соціальна мережа facebook: httr://www.facebook.com/tbdrua/

Загальний план заходів Тижня безпеки дорожнього руху