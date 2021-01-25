На Кіровоградщині проревізують пансіонати та будинки для літніх людей

У Кіровоградській області перевірять будинки для літніх людей, притулки та хостели, через пожежу у Харкові, яка днями забрала 15 життів. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Страшна біда в харківському будинку для літніх людей змушує і нас належним чином реагувати. Ми не маємо права допустити повторення трагедії. Доручив своїй заступниці Світлані Лобановій невідкладно спільно з надзвичайниками та правоохоронцями відпрацювати питання створення комісій у районах», – йдеться у повідомленні.