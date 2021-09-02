На Кіровоградщині проведуть пероральну імунізацію диких тварин проти сказу із залученням авіації

На території Кіровоградської області у вересні заплановано проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин за допомогою авіації – шляхом розкидання приманок з вакциною із літаків.

Цьогоріч планується охопити площу понад 19 280 кв. км та розповсюдити понад 960 тисяч приманок, які розповсюджуватимуть над лісовими та польовими угіддями поза територіями населених пунктів та водних об’єктів.

Приманка безпечна для людей і тварин. При їх виявленні не слід брати руками і переносити з місць розкладання.

Проведення пероральної імунізації забезпечить створення сприятливого середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними носіями збудника сказу.

Кампанія з пероральної імунізації в області проходитиме вже в четверте й триватиме протягом місяця.