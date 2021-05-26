На Кіровоградщині проведуть земельний форум

Міністерство аграрної політики та продовольства проведе форум із питань земельної реформи на Кіровоградщині, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Як анонсував на форумі «Україна 30.Земля» Роман Лещенко, найближчим часом плануються робочі поїздки в регіони представників Мінагро. За їхньої участі відбуватимуться земельні форуми, на яких керівникам громад, аграріям, жителям роз’яснюватиметься земельна реформа, надаватимуться методичні матеріали. Держава зацікавлена в тому, щоб громади розпоряджалися своїми землями та мали можливості наповнювати бюджети і створювати робочі місця», – йдеться у повідомленні.

Наразі громади мають провести інвентаризацію земель, створивши насамперед повноцінну базу даних про всі земельні ділянки на території громади.

Днями Володимир Зеленський підписав закон, який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями.