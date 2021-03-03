На Кіровоградщині провели зібрання комісії ТЕБ та НС через добовий приріст хворих на КОВІД в області

На Кіровоградщині відбулося зібрання обласної комісії ТЕБ та НС з обговорення збільшення кількості хворих на коронавірус за минулу добу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

“Якщо 25 лютого критерій епіднебезпеки, а саме рівень госпіталізації, був 14 на 100 тисяч населення, то вже сьогодні він становить 15,3.

Серед причин зростання, які називають фахівці, це і той факт, що люди трохи розслабилися, і поїздки на західну Україну, яка зараз частково у «червоній» у зоні.

Не втомлююся повторювати: карантин пом’якшили, а не скасували!

Продовжуємо дотримуватися заходів безпеки!

І прошу: максимально обмежте поїздки на Закарпаття, Прикарпаття, Буковину та з учорашнього дня у Житомирську область” – йдеться у тексті повідомлення керівника області.