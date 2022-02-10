На Кіровоградщині прийнято 11 рішень про примусове повернення іноземців з України

З початку року у підрозділах Управління Державної міграційної служби в області прийнято 11 рішень про примусове повернення іноземних громадян.

Сьогодні чергове рішення щодо примусового повернення до країни походження винесли працівники Фортечного відділу у місті Кропивницький громадянину Арабської Республіки Єгипет.

Іноземця відраховано з вищого навчального закладу та влітку минулого року міграційники скасували посвідку на тимчасове проживання. Надалі молодий чоловік втратив підстави для подальшого легального перебування в Україні.

Іноземного громадянина за порушення міграційних правил (згідно ч. 1 ст. 203 КУпАП) оштрафовано на суму 1700 грн. У визначений у рішенні про примусове повернення термін іноземець повинен самостійно залишити Україну.