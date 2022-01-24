На Кіровоградщині, разом зі всім світовим українством, закликали до єдності як довкола, так і всередині України

За вихідні українці в понад 60 країнах та по всій Україні проводили акції #СкажиУкраїні_ТАК / #SayYEStoUkraine. У Кропивницькому захід відбувся біля пам’ятника Володимиру Винниченку за ініціативи Руху Опору Капітуляції, та за участі волонтерів і ветеранів УДА.

До Дня Соборності українці провели акції по всьому світі, закликаючи світ сказати Україні «так». У США до всесвітнього ланцюга соборності долучилися Нью-Йорк, Філадельфія, Чикаго. Акції провели також в Канаді – Торонто, Едмонтоні та Оттаві, і в Австралії – Сіднеї, Аделаїді, Перті, Мельбурні. Широка географія акцій вийшла і в Європі. Патріоти вийшли на вулиці в Лісабоні (Португалія), Стокгольмі (Швеція), Мадриді (Іспанія), Тбілісі (Грузія), Відні (Австрія), Римі та Солерно (Італія), в Австралії, Латвії, на Канарських островах. У Празі розгорнули великий синьо-жовтий прапор на Карловому мості. Свою акцію до Дня Соборності організували навіть українські дослідники-полярники.

«Сьогодні Кропивницький долучився до всесвітньої акції #СкажиУкраїні_ТАК / #SayYEStoUkraine, щоб закликати цивілізований світ не словом, а ділом підтримати Україну перед загрозою повномасштабного російського вторгнення. Україні потрібна зброя, Україні потрібні болючі антиросійські санкції, Україні потрібне надання ПДЧ для вступу в НАТО.

Також ми звернулись до патріотичної політичної та громадської еліти із закликом не займатись взаємопоборюванням, а об’єднатись перед небезпекою і спільно їй протистояти. Ми звернулись і до чинної влади із закликом припинити політичні репресії, і спрямувати всі зусилля на проведення реформ для вступу України в НАТО і ЄС, а також на організацію оборони України від російської агресії.

Ми всі бажаємо миру, але ми свідомі того, що мир з Росією можливий тільки після нашої перемоги. Мир буде підписано на руїнах Кремля.», – заявив координатор Руху Опору Капітуляції Кропивницького Дмитро Сінченко.

Ланцюг соборності охопив всю Україну. Кропивницький, Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Чернігів, Житомир, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса – скрізь люди продемонстрували єдність та готовність чинити опір російським окупантам. Звісно, активними були не тільки мешканці обласних центрів. Акції пройшли в Кривому Розі, Вараші, Ніжині, Новій Каховці, Мелітополі та Здолбунові, прифронтовому Сєвєродонецьку, Попасній, Світлодарську та інших містах і містечках.

Головна акція 22 січня відбулася в Києві, з ініціативи Руху Опору Капітуляції. Учасники розгорнули 500-метровий державний прапор між Софійським та Михайлівським собором, утворивши живий ланцюг соборності. Цей прапор буде поділено на частини та розіслано в ті куточки світу, де проводилися акції, а також – на фронт.

Завдяки спільним діям, українцям вдалося донести своє послання на весь світ: #SayYEStoUkraine. Ми закликаємо світ підтримати українців у боротьбі з російським окупантом. Владу – припинити політичні переслідування, посилювати обороноздатність держави та проводити “натівські” реформи. Українців – об’єднатися для захисту України.