На Кіровоградщині рівень охоплення щепленнями від поліомієліту дітей до 1 року складає 93,6%

За підсумками виконання обсягів щеплень за 2021 р. на Кіровоградщині обов’язковою вакцинацією від поліомієліту охоплено 93,6% дітей до року. Повний курс щеплень від поліо, яких має бути 6 на момент 14-річчя дитини, отримали лише 86,1% дітей. Аналогічні загальноукраїнські показники складають 80,1% та 76,1% відповідно. Для досягнення колективного імунітету необхідно досягти показника в 95% вакцинованих.

У відповідь на спалах поліомієліту в Україні організована кампанія зі щеплення дітей, які пропустили (або не зробили взагалі) вакцинацію, передбачену Національним календарем профілактичних щеплень.

Через низький рівень охоплення щепленнями поліовірус циркулює в країні й загрожує можливою появою невиліковного паралічу у невакцинованої або не повністю вакцинованої дитини. Хто це буде – передбачити неможливо, проте захист від таких наслідків хвороби є. І це – вакцинація проти поліо.

Читайте також: Протягом минулого року на Кіровоградщині отримали громадянство України 334 особи Проведення першого етапу дозволить захистити дітей від невиліковного паралічу, у разі якщо вони інфікуються поліовірусом.

Кому треба щеплюватись?

Дітям віком від 6 місяців до 6 років (5 років 11 місяців 29 днів), які з певних причин пропустили одну чи більше необхідних до віку доз щеплення. Для їх надолуження батькам дитини слід звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Чим щеплюватимуть дітей?

Для першого етапу кампанії буде використана інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) французького виробництва у монодозних чи багатодозних флаконах. Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів. Держава закупила понад 400 тис. доз такої вакцини для покриття загальних потреб і проведення першого етапу імунізації в межах кампанії.

Вакцина ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи, таким чином захищаючи від паралічу.

Вакцину вводять внутрішньом’язово у передню поверхню стегна або в дельтоподібний м’яз руки. В сідницю вакцину не вводять!

обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров’я України. Щеплення від поліомієліту внесені у перелікгарантованих державою щеплень. Їх можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров’я України.

Що робити, якщо ви не зробили щеплення вчасно?

Читайте також: З 1 березня підвищать пенсії та соціальні виплати: кого торкнеться індексація Не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена якась із доз. Незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.

Що робити, якщо вам кажуть, що вакцини немає?

у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області. Якщо вам кажуть, що вакцини немає або безпідставно відмовляють від вакцинації, потрібно звернутися до керівника медзакладу. Якщо керівник не може або відмовляється надати необхідну інформацію, зверніться