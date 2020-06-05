На Кіровоградщині розпочалась антинаркотична операція «МАК»

Правоохоронці попереджають громадян про адміністративну та кримінальну відповідальність за посіви та культивування нарковмісних рослин на присадибних ділянках, повідомляє «Голос Громади».

У період з червня по вересень поточного року включно на території Кіровоградської області, як і по всій країні, поліцейські проводять оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак», – інформує відділ комунікації поліції області.

Спрямовані вони на виявлення і знищення незаконних посівів нарковмісних рослин (маку та конопель), заборонених в Україні для особистого культивування, документування фактів злочинної діяльності, осіб, причетних до скоєння правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, а також фактів порушення чинного законодавства суб’єктами, які займаються легальним посівом нарковмісних рослинних культур.

Поліцейські звертаються до населення з проханням, якщо вам відома інформація про факти посіву нарковмісних рослин, повідомляйте до чергових частин відділів і відділень ГУНП в Кіровоградській області за телефоном 102, або: