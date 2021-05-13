Сьогодні, 13 травня, у Кіровоградській області почали проводити повторне щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer-Biontech.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Часовий інтервал щеплення препаратом Pfizer-Biontech – три тижні. Серед тих, хто отримає повторну імунізацію, – підопічні та працівники інтернатів для людей літнього віку, будинків для інвалідів, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій»,- зазначається у повідомленні.

З 20 травня розпочнеться повторна вакцинація препаратом Oxford/AstraZeneca.