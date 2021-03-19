На Кіровоградщині розпочали будівельні роботи на трасі, яка “з`єднає” схід і захід України

Про це повідомляє дорожня служба Кіровоградщини, інформує “Голос Громади”.

Так, сьогодні, 19 березня, на ділянці дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка км 683 – 698 розпочалися роботи з фрезерування.

«Ця траса є частиною дороги М-30, що зараз будується до 30-річчя Незалежності України. Її загальна протяжність 1392,3 км зі Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської. Нова магістраль з’єднає дві існуючі дороги міжнародного значення М-12 (Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка) та М-04 (Знам’янка – Луганськ – Ізварине). Ділянку дороги М-04 по нашій області ми завершили ще кілька років тому. На цей рік завдання номер один – це саме завершення ремонтів на ділянці траси М-12 на Умань», – наголошував раніше очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко.

В планах САД — зміцнення конструктиву, влаштування дренажу, влаштування двох шарів асфальтобетону, розмітки та узбіччя.

Ремонтом буде охоплена вся протяжність в межах області – 153 км та 8 штучних споруд на даній дорозі», – додається у повідомленні.