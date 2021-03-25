На Кіровоградщині розпочався digital-форум “Інформаційне суспільство і влада”

Сьогодні у Кропивницькому розпочався 3-й соціально-економічний digital-форум “Інформаційне суспільство і влада”. Він проходитиме протягом трьох днів в онлайн форматі, повідомляє “Голос Громади”.

Одним з організаторів зазначеного заходу виступає Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області. До заходу долучились публічні службовці органів влади, представники об’єднаних територіальних громад, ІТ-бізнесу з різних областей України.

В онлайн-форумі взяв участь начальник відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області Володимир Шутка із доповіддю на тему: “Державний демографічний реєстр: від держави до громади”. А саме про делегування частини повноважень державних органів влади територіальним громадам доповідав посадовець.

У 2016 році органам місцевого самоврядування було передано від Міграційної служби повноваження з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Наразі завершується підготовчий етап переходу в електронний формат взаємодії реєстрів територіальних громад з демографічним реєстром. Вже за тиждень обмін відомостями про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання між органами реєстрації та Міграційною службою буде здійснюватись онлайн через сервіс “Реєстр територіальних громад” для подальшого внесення цих даних міграційниками до Єдиного державного демографічного реєстру. Буде повністю ліквідовано паперовий обмін цією інформацією. Громадянам при зверненні до державних органів для отримання послуг не потрібно буде надавати додаткові довідки. Перевірити відомості про реєстрацію місця проживання в Реєстрі зможуть й інші державні органи.

Зупинився Володимир Шутка і на перевагах в умовах децентралізації створення об’єднаними територіальними громадами Центрів надання адміністративних послуг із відкриттям сервісу з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки та закордонного паспорта. Це сприятиме створенню якісної, а головне зручної системи надання адміністративних послуг міграційної служби для жителів цих територій.