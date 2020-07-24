На Кіровоградщині розпочався місячник боротьби з американським білим метеликом, амброзією полинолистою та повитицею польовою

З 27 липня по 27 серпня у Кіровоградській області триватиме місячник знищення амброзії полинолистої та повитиці польової, вогнищ американського білого метелика, повідомляє «Голос Громади» на сайт Держпродспоживслужби в області.

Відповідне розпорядження видане першим заступником голови обласної державної адміністрації 22 липня. У ньому йдеться про те, що протягом першого тижня місячника райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування мають провести організовані роз’яснювальні семінари-навчання для сільських голів, начальників житлово-експлуатаційних об’єднань, голів квартальних комітетів, землевласників та землекористувачів з питань здійснення боротьби з шкідливими організмами.

Також виконавцями розпорядження визначені й виробничі підрозділи регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та Служба автомобільних доріг в області, що мають забезпечити виконання фітосанітарних правил та здійснення фітосанітарних заходів відповідно до статті 12 Закону України «Про карантин рослин».

Про виконання розпорядження Держпродспоживслужба області прозвітує до 30 вересня 2020 року.