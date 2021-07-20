На Кіровоградщині розпочався місячник знищення вогнищ карантинних організмів

З 19 липня по 19 серпня в області триває місячник знищення вогнищ американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової. Відповідне розпорядження видане заступником голови обласної державної адміністрації 15 липня 2021 року № 513-р.

Всі ці карантинні шкідливі організми присутні на території Олександрійського району і завдають значної шкоди рослинам в сільському господарстві. Проте не меншої шкоди деякі з них завдають і людям.

Під час цвітіння амброзії полинолистої, а саме зараз наближається початок цвітіння, її пилок викликає сезонну алергію (поліноз) у алергіків. Знищення рослин до фази цвітіння зменшує кількість пилку в повітрі та сприяє зменшенню кількості бур’янів на наступні роки. Зрозуміло, що знищити все неможливо, але зменшити концентрацію пилку бур’янів в повітрі реально. Найчастіше амброзія росте на узбіччях доріг, смугах відведення залізничних колій, на пустирях, на краях сільськогосподарських полів та на польових дорогах.

Також звертаємо увагу що досі люди часто плутають рослини амброзії полинолистої з рослинами чорнощиру звичайного, її пилок теж викликає алергію але ця рослина не є карантинною, має листя, як у соняшника, а амброзія полинолиста має розсічене листя, як у полину.

На неалергенний карантинний бур’ян повитицю польову також необхідно звернути увагу. На сьогодні ним засмічені майже всі узбіччя доріг та смуги відведення залізничних колій. Бур’ян-паразит має нитковидне жовте або помаранчево-жовте витке стебло, коріння та листя не має, тому й боротись складно. Рекомендовані заходи – випалювання (із дотриманням вимог протипожежної безпеки), застосування гербіцидів, де це дозволяють санітарні правила, стимулювання проростання насіння повитиці із подальшим знищенням сходів.

Американський білий метелик характеризується як винятково агресивний і небезпечний шкідник, здатний завдати великої шкоди багаторічним насадженням. Поліфаг, улюблені рослини: шовковиця, клен ясенелистий та плодові дерева. Його гусениці утворюють павутинні гнізда на гілках дерев та поїдають там молоде листя. Трапляються випадки коли гусениці повністю знищують листя на деревах. Основні заходи боротьби полягають у зборі та знищенні гусениць і кладок яєць. Ефективним є знищення (обрізка та спалювання) гнізд разом з гусеницями до періоду появи гусениць V віку, коли вони покидають гнізда і розповзаються по кроні всього дерева.

Звертаємось до органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій, установ, сільськогосподарських формувань та громадян із закликом провести роботи щодо знищення гусениць американського білого метелика, рослин амброзії полинолистої та повитиці польової.