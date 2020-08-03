На Кіровоградщині розпочався сезон полювання на пернату дичину

З 1 серпня на Кіровоградщині стартував сезон полювання на пернату дичину, який триватиме до 6 грудня поточного року, повідомляє «Голос Громади» на сайт обласного управління лісового та мисливського господарства.

Нагадаємо, полювати дозволяється на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка), гусок (крім гуски малої). Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за один день полювання не повинна перевищувати: качок – 5, куликів – 10, лисок – 6, перепілок – 15, гусей – 3, голубів – 10, норця – 2.

Кожен мисливець зобов’язаний мати при собі:

посвідчення мисливця;

щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл тощо);

відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання;

паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час полювання.

У випадку відсутності хоча б одного із зазначених документів накладається штраф: на громадян у розмірі від 102 до 1020 гривень, на посадових осіб – від 510 до 1530 гривень.