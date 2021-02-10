На Кіровоградщині рятувальники продовжують надавати допомогу водіям, які опинились заручниками негоди

Минулої доби рятувальники Кіровоградщини тричі залучались для надання допомоги по вилученню транспортних засобів із ускладнених ділянок доріг.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Надано допомогу водіям двох вантажівок та мотоцикла. Всього в автомобілях перебувало 5 осіб. Від Управління ДСНС України в області залучалось 3 од. техніки (13 чоловік особового складу).

Так, рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення відбуксирували вантажівку, що застрягла на вул. Садовій в обласному центрі. Бійці 18 ДПРЧ м. Знам’янка залучались для надання допомоги водієві вантажного автомобіля «Volvo», який не зміг впоратись з керуванням на трасі Знам’янка-Київ біля с. Цибулеве. А рятувальники 22 ДПРЧ смт Устинівка допомогли власникові дістати мотоцикл з узбіччя дороги понад річкою в с. Лебедине.