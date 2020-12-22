На Кіровоградщині сферу обслуговування штрафуватимуть за вживання “не державної” мови

З 16 січня 2021 року вступає в силу норма закону, згідно з якою сфера обслуговування повинна перейти на українську мову. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на інформаційний сайт «УС».

Але є певні виключення: якщо клієнт звертається до представника послуг не українською мовою, то й обслуговування може бути на мові «зручною» для обох осіб.

В майбутньому, сума штрафів сягатиме від 5100 до 11900 гривень. Накладання штрафу може здійснюватися без рішення суду.