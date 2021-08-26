ГУ державної податкової служби у Кіровоградській областi повідомляє про активній дій з боку шахраїв, інформує “Голос Громади”.

Вiд iменi посадовцiв служби підприємцям телефонують невiдомi особи з проханням надати їм матерiальну допомогу.

Телефоні дзвінки надходять з номеру телефону +38(068)218-21-19.

Тож, у разi надходження подібних дзвiнкiв з метою отримання коштiв чи висування iнших незаконних вимог, слiд одразу повiдомляти про це пiдроздiли нацiональної полiцiї.