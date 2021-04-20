На Кіровоградщині штрафують власників домашніх тварин за ігнорування вакцинацією проти сказу

За І квартал поточного року в області проти сказу провакциновано 33 445 домашніх тварин – це 17 811 собак, 15 309 котів, 205 голів ВРХ та 120 голів ДРХ, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби області.

Нажаль, чимало власників тварин не надають своїх улюбленців чи відмовляються від проведення фахівцями державних лікарень ветеринарної медицини профілактичної, а іноді й вимушеної вакцинації тварин проти сказу, тим самим порушуючи діючу інструкцію «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин».

До адміністративної відповідальності з накладанням штрафу притягнули вже 11 власників домашніх тварин з початку року.

За цей період в області зареєстровано 21 випадок сказу: 5 серед собак, 2 серед котів і 14 серед лисиць.

Державні установи ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Кіровоградщини постійно та на безоплатній основі проводять щеплення домашніх тварин проти сказу.