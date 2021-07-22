На Кіровоградщині скасували попередній запис на вакцинацію через застосунок “Дія”

Кіровоградщина відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. Під час проведення вакцинації пріоритет надається вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями.

З відкриттям 5-го етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток “Дія” перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення.

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень у закладах первинної медичної допомоги чи до центрів масової вакцинації.

Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого сімейного лікаря.

Наразі Кіровоградщина забезпечена вакцинами та здійснює щеплення всіх охочих.

Щеплення проводиться вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та з наступного тижня вакциною Moderna.