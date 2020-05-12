На Кіровоградщині стартував перший етап Тижня безпеки дорожнього руху

Відсьогодні у Кіровоградській області розпочався перший етап Тижня безпеки дорожнього руху, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на сторінку Патрульної поліції Кіровоградської області у Фейсбук.
Тож, водіїв області просять бути відповідальними до дотримання ПДР.
Основна мета такого тижня — привернути увагу до проблем аварійності на дорогах країни та зменшити кількість аварій.
Патрульні проводитимуть просвітницькі кампанії та інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учасників дорожнього руху.
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