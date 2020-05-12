На Кіровоградщині стартував перший етап Тижня безпеки дорожнього руху

8

Відсьогодні у Кіровоградській області розпочався перший етап Тижня безпеки дорожнього руху, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на сторінку Патрульної поліції Кіровоградської області у Фейсбук.

Тож, водіїв області просять бути відповідальними до дотримання ПДР.

Основна мета такого тижня — привернути увагу до проблем аварійності на дорогах країни та зменшити кількість аварій.

Патрульні проводитимуть просвітницькі кампанії та інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учасників дорожнього руху.

Читайте також:  МОЗ: в Україні вже понад 14 тисяч хворих на COVID-19, з них пів десятка нових випадків за добу на Кіровоградщині

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ