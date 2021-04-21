На Кіровоградщині стартував пілотний проект з вивчення потреб ринку праці у працівниках

Днями, у рамках реалізації на Кіровоградщині пілотного проекту з впровадження інформаційної системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці у працівниках, в обласному центрі зайнятості відбулось засідання аналітичної групи щодо аналізу ринку праці регіону.

У засіданні взяли участь Володимир Заботкін, директор управління персоналом ПрАТ «Гідросила Груп», представник обласного об’єднання організацій роботодавців, член обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення, Світлана Кулик, директор з персоналу АТ «Ельворті», член обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення, Володимир Левошко, головний спеціаліст відділу професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації, секретар регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти при облдержадміністрації, Елеонора Гребенюк, заступник начальника управління економічного розвитку та стратегічного прогнозування – начальник відділу економічного розвитку департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, Владлена Запорожченко, заступник директора виконавчого з персоналу ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», Наталія Кіртока, начальник відділу праці та зайнятості населення департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації, Тамара Черемісова, методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в області, директори базових центрів зайнятості та працівники обласного центру зайнятості.

До обговорення долучились експерти програми EU4Skills Генадій Русанов, Микола Судаков та Лариса Лісогор, заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості – начальник управління професійного навчання та професійної орієнтації ДЦЗ Людмила Василега та начальник відділу методичного забезпечення професійного навчання та професійної орієнтації безробітних Лілія Грабовська.

У своєму вітальному слові модератор заходу, заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян представив учасників заходу та зазначив, що 23 березня, у рамках співпраці EU4Skills та Державної служби зайнятості, з метою вдосконалення відповідності професійного навчання замовленню роботодавців, розпочав свою роботу пілотний проект. Він орієнтований на підвищення ефективності забезпечення галузей економіки кваліфікованими трудовими ресурсами, передусім шляхом більш обґрунтованого формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Г. Русанов розповів про комплексну програмну співпрацю з Державною службою зайнятості: «Основною метою є наближення професійного навчання та професійного замовлення до потреб регіонального ринку праці. Кіровоградщина є одним з нових регіонів, у якому впроваджується ця програма підтримки».

У свою чергу, Л. Василега зазначила, що цей пілотний проект спрямований на детальний аналіз якості та змісту професійного навчання на Кіровоградщині. «Я пропоную основний акцент у цьому проекті зробити на роботодавцях. Адже, на жаль, професійне замовлення дуже дисонує з тим, представники яких професій переважають на ринку праці. За рахунок навчання, що відбуватиметься під час впровадження проекту, область отримає потужний аналітичний інструмент», – поінформувала Л. Василега.

Учасники аналітичної групи ознайомились з професійними сферами, у яких задіяна найбільша чисельність мешканців Кіровоградщини. До них увійшли освіта, переробна промисловість, сільське господарство, охорона здоров’я, транспорт, державне управління, торгівля, постачання електроенергії, газу, добувна промисловість, спорт та відпочинок тощо.

«Механізм професійного навчання у службі зайнятості є одним з найдосконаліших, адже навчання відбувається виключно на замовлення роботодавців, що сприяє балансуванню попиту та пропозицій на ринку праці, –зауважив Микола Судаков. – Ми дійсно хочемо, щоб впровадження цього проекту проходило у максимальній кооперації усіх сторін ринку праці». Експерт EU4Skills детально проаналізував усі етапи плану роботи аналітичної групи та надав інформацію щодо особливостей комунікації учасників проекту на кожному етапі.

Л. Лісогор окреслила статистичні показники, що передбачають формування висновків щодо наявних тенденцій розвитку регіональних ринків праці. Серед них: основні види економічної діяльності регіону, професійна структура зайнятості регіону, попит та пропозиції на ринку праці.

Л. Василега акцентувала увагу присутніх на тому, що за рахунок навчання в умовах даного пілотного проекту, Кіровоградщина отримає інструментарій не лише для поточної роботи з ринком праці, але й для перспективної стабілізації ситуації на ньому: «Командна робота стейкхолдерів дасть можливість не лише оперативно реагувати на виклики ринку праці, а й прогнозувати потреби роботодавців».

Б. Стоян ознайомив учасників аналітичної групи з пропозицією обласного центру зайнятості щодо запрошення у якості експертів ринку праці регіону представників сфери сільського господарства – представників обласної організації роботодавців АПК, обласної асоціації фермерів та приватних землевласників, членів Аграрної ради Кіровоградщини, депутатів обласної ради – керівників агропідприємств, науковців в особі представників Інституту с/г Степу НААН, агротехнічного факультету ЦНТУ та інших.

На завершення засідання учасники аналітичної групи обговорили організаційні питання щодо впровадження пілотного проекту на Кіровоградщині та узгодили початок роботи щодо формування реєстру роботодавців Кіровоградської області із зазначенням кількості працівників.

Довідково. Пілотний проект з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів. Даний проект реалізовується у Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненькій та Чернівецькій областях.