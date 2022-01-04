На Кіровоградщині стартує реєстрація на пробне ЗНО

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З 5 по 22 січня проходитиме реєстрація на пробне ЗНО. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу МОЗу.

Для участі у пробному ЗНО слід зареєструватися на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість участі в одному тестуванні становить 270 грн.

Для всіх зареєстрованих будуть створені інформаційні сторінки, на яких після 10 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО та результати проходження тестування.

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Розклад проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році:
19 березня – з української мови, а також з української мови і літератури;
26 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.Результати тестування з української мови і літератури та з української мови будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників до 25 березня, з інших предметів – до 1 квітня.

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Зазначимо, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

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