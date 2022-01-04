На Кіровоградщині стартує реєстрація на пробне ЗНО

Для участі у пробному ЗНО слід зареєструватися на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість участі в одному тестуванні становить 270 грн.
Для всіх зареєстрованих будуть створені інформаційні сторінки, на яких після 10 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО та результати проходження тестування.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.Результати тестування з української мови і літератури та з української мови будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників до 25 березня, з інших предметів – до 1 квітня.
Зазначимо, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.