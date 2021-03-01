На Кіровоградщині судитимуть директора підприємства, що незаконно здійснювало видобуток граніту

На Кіровоградщині судитимуть керівника підприємства, що здійснював незаконну діяльність з видобування корисної копалини — граніту на майже 18 млн гривень. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За метеріалами слідства, обвинувачений достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами закінчено, у період з серпня 2017 по серпень 2019 року, продовжив проведення робіт по видобуванню граніту на Власівському родовищі. У незаконний спосіб на родовищі за цей час було проведено масові вибухи та видобуто (а згодом і реалізовано) граніту на загальну суму понад 17 млн 820 тис. грн, чим спричинено збитки державі на вказану суму.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.