На Кіровоградщині судитимуть працівника Департаменту охорони здоров’я при ОДА

Завершено досудове розслідування стосовно начальника одного із відділів Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації за зловживання впливом.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Підозрюваному загрожує покарання у виді штрафу, або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

За матеріалами слідства, посадовець Департаменту охорони здоров’я отримав від фізичної особи неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США за вирішення питання щодо подальшого працевлаштування в одному із медичних закладів області.