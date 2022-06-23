На Кіровоградщині ТГ повернули землі з незаконного користування вартістю 7 млн

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Територіальній громаді Кіровоградщини повернули землі, які знаходились у незаконному користуванні за підробними документами, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Прокуратуру області.

За представницької діяльності прокурора територіальній громаді фактично повернуто 9 гектарів сільськогосподарських земель вартістю понад 7 млн гривень.

Суд довів, що фермерське господарство, усупереч вимогам земельного та цивільного законодавства, на підставі підробленої додаткової угоди здійснювало господарську діяльність по вирощуванню сільськогосподарських культур на вказаній земельній ділянці.

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