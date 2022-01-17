На Кіровоградщині торік майже 60 осіб з інвалідністю пройшли професійне навчання

Продавець продовольчих та непродовольчих товарів, бухгалтер, кухар, оператор комп’ютерного набору, перукар, оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів) та інші професії здобували упродовж минулого року особи з інвалідністю за підтримки служби зайнятості Кіровоградщини.

Професійне навчання пройшли 57 осіб з інвалідністю. Користувалися попитом серед зазначених громадян і курси цільового призначення, що проводилися на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Наприклад, в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості проводилось навчання за напрямками: «Курси підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу», «Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві» (з елементами дистанційного навчання) та «Забезпечення вимог безпеки праці при обслуговуванні котельних агрегатів та установок, що працюють на різних паливах».

У Дніпропетровському ЦПТО ДСЗ навчання організоване за напрямком «Сучасні підходи до організації робіт при обслуговуванні сільськогосподарської техніки» та «Сучасні технології опалення в житлово-комунальній сфері. Устаткування та обслуговування». У Полтавському ЦПТО ДСЗ особи з інвалідністю навчались за напрямками: «Сучасні методи роботи зі знаряддям вилову», «Новітні технології в освітньому процесі», «Фермерство – школа успішного аграрія», «Професійна етика обслуговування споживачів», «Організація безпеки праці вагаря-обліковця», «Особливості обслуговування котелень» та «Особливості виконання робіт в котельнях на твердому паливі».

Варто наголосити, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Тож, якщо маєте бажання змінити професію та спробувати себе в іншій сфері, зверніться до найближчого центру зайнятості за місцем вашого перебування.

Так, протягом січня – грудня 2021 року за направленням центрів зайнятості області професійне навчання проходили 57 осіб з інвалідністю з урахуванням рекомендацій індивідуальних програм реабілітації.

Для організації професійного навчання осіб даної категорії використовувалась база 5 навчальних закладів та 23 підприємств області.

За груповою формою у навчальних закладах проходили навчання 35 осіб.

Крім того, з метою адаптації на робочому місці та набуття практичних навичок для осіб з інвалідністю регулярно організовується професійне навчання безпосередньо на виробництві. Протягом 2021 року 22 особи з інвалідністю пройшли навчання на підприємствах області й по закінченню були успішно працевлаштовані.