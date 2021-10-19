На Кіровоградщині три з половиною десятки вакансій з наданням житла, призначених для лікарів

Станом на 19 жовтня у базі Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1504 вакансії, серед яких 42 – з наданням житла.

Із загальної кількості вакансій з наданням житла – 35 для лікарів за різними спеціальностями. Такі вакансії відкриті у смт Голованівськ, м. Помічна, смт Компаніївка, м. Мала Виска, смт Смоліне, с. Велика Виска та смт Петрове.

Роботодавці області готові платити лікарям від 5 000 (0,5 ставки) до 14 432 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо вас зацікавила зазначена інформація – звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості за місцем вашого перебування.