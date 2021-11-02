На Кіровоградщині триває вакцинація дітей

У Кіровоградській області триває вакцинація дітей від коронавірусної хвороби COVID-19 віком 12+. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Наразі вже проведено майже пів тисячі щеплень дітям віком 12-17 років. Більшість щеплень зробили вперше, близько 20% нарахованих – з двома дозами вакцини.