На Кіровоградщині триває вакцинація дітей

У Кіровоградській області триває вакцинація дітей від коронавірусної хвороби COVID-19 віком 12+. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградський обласний лабораторний центр.
Наразі вже проведено майже пів тисячі щеплень дітям віком 12-17 років. Більшість щеплень зробили вперше, близько 20% нарахованих – з двома дозами вакцини.
Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом від 17.07.2021 №1477 затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.