На Кіровоградщині тривають конкурси на посади молодшого складу поліції області

У Кіровоградській області проводять конкурс на посади молодшого складу поліції, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Прийом оnline-анкети та документів розпочався з 15 січня та триватиме до 26 січня поточного року.

– поліцейський сектору реагування патрульної поліції – 2 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– помічник чергового чергової частини – 1 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

Для отримання будь-якої додаткової інформації щодо майбутніх конкурсів на посади в поліції, Ви можете звернутися за телефоном (050) 383 99 96, (067) 523 10 90 та електронною адресою nabir.police.kg@gmail.com.

Адреса розташування поліцейської комісії та сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських управління кадрового забезпечення ГУНП в Кіровоградській області: м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 41.