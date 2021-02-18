На Кіровоградщині тяжкохворим дітям збільшать розмір грошової допомоги (названо перелік хвороб)

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Президент України підписав закон, згідно з яким діти з тяжкими хворобами, яким не встановлена інвалідність, отримуватимуть більшу фінансову допомогу від держави.

Інформує “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Державна допомога надається щомісячно на дітей, хворих на:
– тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
– тяжкі вроджені вади розвитку;
– рідкісні орфанні захворювання;
– онкологічні, онкогематологічні захворювання;
– дитячий церебральний параліч;
– тяжкі психічні розлади;
– цукровий діабет І типу;
– гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня тощо.

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«Розмір допомоги становитиме два прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку. Сума залежатиме від фактично прийнятого прожиткового мінімуму в державному бюджеті наступного року. На сьогодні розмір допомоги на хворих дітей становить один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб», – йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності з наступного року.

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