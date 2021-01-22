На Кіровоградщині у дефіциті представники робітничих професій

Найбільш оплачуваними вакансіями у базі служби зайнятості Кіровоградщини є вакансії для електромеханіка з підіймальних установок (26,46 тис. грн), електромеханіка підземної дільниці (25,28/23,4 тис. грн) і гірник очисного забою (21,47/17,7 тис. грн).

За ними йдуть керівник із земельних та правових питань підприємства (20,0 тис. грн), начальник відділу електронної комерції та платіжних засобів (20,0 тис. грн), керуючий відділенням (17,0 тис. грн), гірник підземний (16,16 тис. грн), електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (16,13 тис. грн) та ін.

Відзначається стабільно високий попит на професіоналів і фахівців із досвідом роботи (лікарів, вихователів, інженерів, медсестер, бухгалтерів).

При цьому на ринку праці Кіровоградщини спостерігається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили – серед зареєстрованих безробітних переважають державні службовці, керівники, військовослужбовці та професіонали, натомість існує гостра потреба в представниках робітничих професій.