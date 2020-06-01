На Кіровоградщині у садочках відкриті близько 30 вакансій педагогічних працівників

За інформацією обласного центру зайнятості, роботодавці Кіровоградщині офіційно зареєстрували потребу у вихователях, асистентах вихователів дошкільного навчального закладу, інструкторах з фізкультури та керівниках музичних, повідомляє «Голос Громади».

Так, роботодавці області потребують 21 працівника за професією вихователя дошкільного навчального закладу. Зокрема, 19 вихователів потрібні у Кропивницькому (заробітна плата від 4 730 до 5668 грн). Також двоє вихователів потрібні в одному з дошкільних навчальних закладів Маловисківщини (заробітна плата – 5000 грн).

Вакантною є 1 посада асистента вихователя дошкільного навчального закладу, з оплатою 5329 грн, у Кропивницькому.

Крім того, потрібні у Кропивницькому й 2 інструктори з фізкультури (заробітна плата 4727 та 5668 грн) та три керівника музичних (заробітна плата від 4 723 до 5000 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.