На Кіровоградщині в ДТП загинули четверо людей

В ніч на 1 листопада у Кіровоградській області внаслідок страшної дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо осіб, серед яких троє дітей, повідомляє «Голос Громади» за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«1 листопада о 1–й годині 5 хвилин на автодорозі Н-23 «Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя» поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинули 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 років народження)», – йдеться в повідомленні ДСНС про трагедію.