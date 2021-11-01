Станом на початок листопада 2021 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 1533 одиниці. Серед усього загалу представлені також 28 керівних посад на різних підприємствах та установах області.

Актуальними є вакансії для керівників у таких районах Кіровоградщини:

  • директор (начальник, інший керівник) підприємства – 2 вакансії;
  • медичний директор – 1 вакансія;
  • начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини – 2 вакансії;
  • заступник начальника відділу – 2 вакансії;
  • начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу 4
  • начальник (завідувач) підрозділу – 1 вакансія;
  • начальник (керуючий) їдальні – 1 вакансія;
  • начальник відділення (пенітенціарна система) – 1 вакансія;
  • начальник відділення зв’язку 4
  • начальник дільниці – 1 вакансія;
  • начальник зміни (промисловість) – 1 вакансія;
  • начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) – 1 вакансія;
  • начальник планово-економічного відділу – 1 вакансія;
  • начальник служби – 1 вакансія;
  • завідувач виробництва – 1 вакансія;
  • завідувач відділу – 1 вакансія;
  • завідувач господарства – 1 вакансія;
  • завідувач канцелярії – 1 вакансія;
  • завідувач лабораторії – 1 вакансія;
  • завідувач складу – 1 вакансія;
  • завідувач трупи – 1 вакансія;
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Заробітна плата у представлених вакансіях: від 6000 до 33 120 гривень.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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