На Кіровоградщині вакантні близько 50 керівних посад різних структур

Станом на 11 червня 2020 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 1698 одиниць, повідомляє «Голос Громади».

Серед вакансій представлені 46 керівних посад на різних підприємствах та установах області.

Роботодавці Кіровоградщини готові платити керівникам від 4723 до 21 527 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного та освітнього рівнів працівника, стажу роботи на керівних посадах та навичок роботи з відповідними посаді комп’ютерними програмами.

12 409 гривень на місяць пропонують на Кропивниччині начальнику (завідувачу) виробничої лабораторії одного з агропідприємств району. У той же час, будівельна компанія у Кропивницькому потребує начальник відділу охорони праці (8000 грн на місяць), а на одному з ливарних виробництв району потрібен начальник зміни (промисловість) (11 720 грн). ДСНС потребує начальника медико-санітарної частини для аварійно-рятувального загону спецпризначення (заробітна плата – 11 100 гривень). Одне з машинобудівних підприємств обласного центру потребує начальника служби, на місяць фахівцеві пропонують 12430 грн. Установа виконання покарань у Кропивницькому потребує начальника (керуючого) їдальнею (заробітна плата – 6500 гривень). Одна з банківських установ запрошує на роботу начальника відділу мікро-, малого та середнього бізнесу та пропонує йому заробітну плату у розмірі 21 527 грн. Також на Кропивниччині потрібен заступник директора центру народної творчості. Заробітна плата – 5572 гривень.

В Олександрії потрібен начальник відділу мікро-, малого та середнього бізнесу, заробітну плату пропонують у розмірі 15200 грн.

На Благовіщенщині потрібен директор бібліотеки (заробітна плата – 6 000 гривень), а також головний художній керівник музичного колективу однієї з сільських рад району. Крім цього, на Благовіщенщині потрібні 3 начальники (завідувачі) лікувально-профілактичного закладу (амбулаторій) (заробітна плата від 8 480,85 до 9 772,35 грн) та 3 завідувачі відділень (фельдшерських пунктів), яким на місяць пропонують по 4723 грн.

У Бобринці потрібні професійні бухгалтери: 2 державні установи потребують начальника відділу та заступника начальника відділу бухгалтерського обліку. Заробітна плата 6100 грн та 6000 грн відповідно.

На Петрівщині потрібен начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини. На місяць пропонують 6 259,50 грн.

У Світловодську одне з комунальних підприємств міста потребує завідувача атракціону(заробітна плата – 5726 гривень).

На Долинщині потрібні 2 начальники комунальних підприємств, одне з яких пов’язане зі збереженням культурної спадщини. Заробітна плата 9 032 грн та 4 723 грн відповідно.

Крім того, національним оператором поштового зв’язку подано 23 актуальні вакансії начальників відділень зв’язку на Кіровоградщині. Заробітна плата: від 2163 (неповна зайнятість) до 9000 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.