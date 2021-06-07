На Кіровоградщині відбудеться опитування випускників щодо ефективності навчання

Днями, у рамках реалізації на Кіровоградщині пілотного проекту з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, Державним центром зайнятості та експертами проєкту «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» проведено вебінар щодо організації опитування випускників 2020 року. Участь у ньому взяли і представники Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Експерт проєкту EU4Skills Геннадій Русанов зауважив, що даний вебінар є важливою ланкою у реалізації проєкту: «Такі аналізи ринку праці є критично важливими для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів. Ми робимо це для того, щоб зрозуміти чи закріпились випускники на робочому місці, чи задоволені вони отриманими знаннями та місцем працевлаштування».

Микола Судаков, експерт проєкту EU4Skills, наголосив на тому, що важливо, щоб аналіз здійснювали не лише міжнародні організації, але й регіональні представники, адже саме так можна досягнути отримання стратегічних достовірних даних та прийняття більш виважених рішень для формування регіонального замовлення.

«Ми маємо декількох клієнтів у системі професійно-технічної освіти, й думку випускників, як один з них, не можна ігнорувати. Зазначений проєкт є надзвичайно важливим, адже міжнародні організації допомагають нам імплементувати програми реформи професійно-технічної освіти в Україні аби зробити навчання таким, що відповідає вимогам ринку праці, та сприяють усім нам ставати ефективнішими та успішнішими», – зазначила Ірина Шумік, генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Василь Кашевський, експерт проєкту EU4Skills, зауважив, що завданнями навчально-методичних кабінетів профтехосвіти є координація та контроль діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) щодо поширення посилання на опитувальник випускників 2020 року, збір від ЗП(ПТ)О підтверджень щодо поширення посилання серед випускників 2020 року та аналіз даних і підготовка звіту за результатами опитування.

«У опитувальнику випускник відповідає на питання щодо здобутої професії та місця навчання, характеру власної зайнятості, рівня зайнятості за отриманою професією, країни та регіону працевлаштування, використання здобутих навичок у роботі, ефективних методів пошуку роботи, причин незайнятості та оцінки якості навчання. Поширення посилання передбачається у групових чатах (у месенджерах), розсилкою за наявними e-mail адресами та sms-повідомлення випускникам», – поінформував В. Кашевський.

Представниця НМЦ ПТО у Полтавській області розповіла про досвід проведення аналогічного опитування у 2020 році серед випускників 2019 році. Вона зазначила, що головним у підготовчій роботі є проведення організаційної наради, під час якої представники ЗП(ПТ)О отримають детальні інструкції щодо поширення посилання серед випускників.

Наприкінці вебінару заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості – начальник управління професійного навчання та професійної орієнтації Державного центру зайнятості Людмила Василега зазначила, що проведення опитування є майже ювелірною роботою: «На жаль, професійне замовлення дуже дисонує з тим, представники яких професій переважають на ринку праці. Внаслідок проведення опитування ми отримаємо реальний інструмент для реформи професійно-технічної освіти в Україні та створення ефективної системи освіти, що сприятиме економічному розвитку країни та самореалізації молоді та дорослих».