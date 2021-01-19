На Кіровоградщині відкрито 15 вакансій для продавців. Не маєте досвіду? Навчайтеся!

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у продавцях непродовольчих товарів. Роботодавці області потребують 15 працівників за професією «Продавець».

Якщо Ви хочете працювати за даною професією, але у Вас немає відповідного фаху – служба зайнятості готова Вам допомогти.

У січні поточного року Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти безробітних громадян професії «Продавець непродовольчих товарів». Розпочинається навчання з 27 січня, термін навчання 3,4 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка,

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаною професією, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.