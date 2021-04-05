На Кіровоградщині відкрито понад 100 вакансій для підсобних робітників

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у підсобних робітниках для підприємств різних галузей.

Роботодавці області потребують 103 працівника за вищевказаною посадою. Розмір заробітної плати: від 6000 до 7000 грн.

Вакансії підсобних робітників є актуальними у таких районах Кіровоградщини:

Благовіщенський – 2 вакансії;

Вільшанський – 5 вакансій;

Голованівський – 1 вакансія;

Добровеличківський – 4 вакансії;

Долинський – 6 вакансій;

Знам’янський – 2 вакансії;

Кропивницький – 1 вакансія;

Маловисківський – 9 вакансій;

Новгородківський – 7 вакансій;

Новоархангельський – 17 вакансій;

Новомиргородський – 34 вакансії;

Новоукраїнський – 10 вакансій;

Олександрійський – 3 вакансії;

Олександрівський – 1 вакансія;

Петрівський – 1 вакансія.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.