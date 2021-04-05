На Кіровоградщині відкрито понад 100 вакансій для підсобних робітників

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у підсобних робітниках для підприємств різних галузей.
Роботодавці області потребують 103 працівника за вищевказаною посадою. Розмір заробітної плати: від 6000 до 7000 грн.
Вакансії підсобних робітників є актуальними у таких районах Кіровоградщини:
Благовіщенський – 2 вакансії;
Вільшанський – 5 вакансій;
Голованівський – 1 вакансія;
Добровеличківський – 4 вакансії;
Долинський – 6 вакансій;
Знам’янський – 2 вакансії;
Кропивницький – 1 вакансія;
Маловисківський – 9 вакансій;
Новгородківський – 7 вакансій;
Новоархангельський – 17 вакансій;
Новомиргородський – 34 вакансії;
Новоукраїнський – 10 вакансій;
Олександрійський – 3 вакансії;
Олександрівський – 1 вакансія;
Петрівський – 1 вакансія.
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.