На Кіровоградщині відремонтують та оновлять 20 мостів і шляхопроводів

Про це днями повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко під час участі у форумі «Україна 30. Інфраструктура», інформує “Голос Громади”.

Очільник області зазначив, цього року Служба автомобільних доріг Кіровоградщини відремонтує 15 мостів: «Частина об’єктів перехідні з 2020 року, частина – нові роботи. Крім того, Агентство місцевих доріг області на 2021-й також зорієнтована на ремонти мостів. Депутати обласної ради минулого тижня на сесії залучили до обласного бюджету залишки державної субвенції в сумі понад 76 мільйонів гривень. За ці кошти, зокрема, також передбачені ремонти мостів в Оситняжці, Інгуло-Кам‘янці та завершення робіт на Клинцівському мості у Кропивницькому», – уточнив посадовець.